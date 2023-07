Calciomercato Lazio | è fatta per Sow

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il mese di luglio è quasi terminato, ma le trattative dicontinuano ad impegnare la, soprattutto la pratica con Djibril Sow. Dopo non essere riusciti a mettere un punto definitivo alla contrattazione con Daichi Kamada per farlo militare tra le proprie fila, la dirigenza capitolina ha deciso di puntare sul suo ex compagno di squadra a centrocampo. L’arrivo del ventiseienne con cittadinanza senegalese permetterebbe agli Aquilotti di rendere il centrocampo biancoceleste sempre più competitivo. Scopriamo adesso i principali dettagli della trattativa., trattativa conclusa con Sow? Per mettere nero su bianco l’ingresso di un nuovo elemento, nella rosa allenata dal mister Maurizio Sarri, non manca molto tempo. A rendere Djibril Sow un elemento decisivo per il club biancazzurro, sono ...

Una vera e propria svolta che potrebbe cambiare scenari e strategie delin pieno ... Lo stesso problema sorgeva in casa, che aveva messo nel mirino, oltre al gioiellino russo ...... Abruzzo, Toscana e Sardegna ), mentre stuzzicano molto i dualismi cittadini, tra quello romano e quello milanese: chi sarà la leader tra Roma eoppure Milan e Inter Inoltre, non mancano ...As Roma 11/02/2023 - campionato di calcio serie A /- Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Rasmus Hojlund La giornata didi oggi mercoledì 26 ...

Luis Alberto e un caso subito rientrato. Il Mago ha firmato il rinnovo di contratto, risolti tutti i cavilli e parola fine alle inquietudini dello spagnolo che erano esplose ieri via Instagram. Luis..Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...