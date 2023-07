Calciomercato Juve | primi problemi per Giuntoli | zero offerte per due esuberi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 luglio 2023)per il neo dirigente bianconero Cristiano: non ci sonoper le loro cessioniè al lavoro per cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici della, ma sta incontrando deinel riuscirci. Secondo quanto riportato infatti da Sky Sport, dalnon sarebbero presente proposte tali da permettere le partenze di McKennie e Zakaria. Le difficoltà per l’uscita dei due centrocampisti è legata anche al fatto che entrambi hanno degli ingaggi pesanti. Nessun colpo in entrata senza queste uscite.