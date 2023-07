Calciomercato Inter | una decisione a sorpresa per Dumfries

Eccoli in ordine di prezzo (dati Transfermarkt), NEWS E TRATTATIVE LIVE 20) FROSINONE:... lo precede Harroui 19) LECCE: BRUNO CIRILLO Prezzo: 3,4 milioni di euro Provenienza:...Punti chiave 20:50 Lazio, a sorpresa c'è Sow 15:34 Nizza, dall'Atalanta arriva Boga 12:46, si lavora ancora per Sommer 09:23 Lazio, Lotito ci prova per Kamada 09:13 Mbappè verso il no all'Al - ...In casasono in rialzo le quotazioni di un portiere: potrebbe essere lui il sostituto di André Onana L'sta sondando ilalla ricerca di rinforzi per la porta dopo gli addii di Onana e Handanovic. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per Yann Sommer è in chiusura, ...

Le notizie di calciomercato del 25 luglio Fanpage.it

All’inizio di questa sessione estiva di calciomercato il Manchester United sembrava orientato a spingere per assicurarsi l’esterno olandese dell’Inter Dumfries. Ma secondo diversi fonti inglesi I Red ...Nel calciomercato dell'Inter tiene banco la questione attaccante: Balogun richiede spazio mentre Marotta non dimentica l'opzione Scamacca ...