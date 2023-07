Calciomercato Inter | è fatta per il nuovo portiere | trattativa sbloccata

Quindi credo che l'ci abbia guadagnato relativamente: sostituirlo sarà difficilissimo '. Dopodiché Guercini ha parlato del mercato dei sauditi : ' Uncon questi squilibri porterà ...Poi la Juve farà un campionato di vertice, come l'che è obbligata a vincere, dopo aver perso due scudetti praticamente. Poi spero che la Roma migliori la sua classifica e che la Lazio si ...Commenta per primo La Fiorentina non ha fretta per il nuovo portiere, ma secondo La Nazione due nomi restano caldi: uno è Emil Audero , estremo difensore della Sampdoria seguito anche dall', l'altro è Lorenzo Montipò dell' Hellas Verona .

Telelombardia – La nuova Inter: Balogun colpo in attacco, ecco il braccetto in difesa – FOTO fcinter1908

L'Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi in questo mercato, tanto che a breve presenterà una proposta ad una big del nostro campionato ...Holm e la Juventus continuano a volersi, ma sullo sfondo rimangono sempre Atalanta ed Inter: ora Giuntoli deve accelerare per riportarsi in pole ...