Calciomercato Inter | duello con la Roma per Morata Lo spagnolo torna in Serie A?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Alvarosi appresta are inA. Lo, in forza all’Atletico Madrid, è sempre più fuori dai piani del tecnico Simeone e potrebbere per la terza volta in Italia dopo le due esperienze biennali alla Juventus. Questa volta però i bianconeri, offerti a 5 sia su Goldbet che su Planetwin365, sono in ritardo rispetto a, due club alla ricerca di un centravanti per completare il reparto offensivo. Per i bookie avanti un futuro in nerazzurro, visto a 2,20, con i giallorossi costretti a inseguire a quota 2,50. Più remoto un approdo del centravanti iberico nel campionato arabo, proposto a 4,50, mentre il Milan – sulle tracce del calciatore le scorse settimane – è ora distante a 14 volte la posta. ...

TORINO - C'è il domino degli attaccanti, ma anche quello dei portieri. Anzi, "del" portiere: quello che il Bayern Monaco sceglierà per sostituire lo svizzero Yann Sommer, destinato all'. Il club tedesco ha avviato un vero e proprio casting per individuare un candidato che riassuma in sé caratteristiche non banali: la capacità di reggere la titolarità in una squadra impegnata ...Convinto di fare il passo anche dopo il recente sgarbo di Romelu Lukaku , scomparso dai radar, in attesa della Juve, ad accordo fatto trae Chelsea. Dybala ha un contratto valido fino al 30 ...La Coppa Italia (LaPresse) ".itSul lato sinistro ci sono, Fiorentina, Milan e Atalanta, con un eventuale derby possibile solo in semifinale. I nerazzurri potrebbero incontrare una ...

Calciomercato Inter: una decisione a sorpresa per Dumfries Calciomercato.com

Il calciomercato dell'Inter pensa in grande ed il sogno di Ausilio risponde a Mbappè, nonostante sia sempre più vicino l'arrivo di Balogun ...Se da un lato molti club di Serie A si stanno muovendo prepotentemente sul calciomercato in entrata, dall’altro altrettanti stanno pazientando, in attesa di cessioni importanti. Tra quest’ultime ...