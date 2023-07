Calciomercato | Genoa Ufficiale l' acquisto di Mateo Retegui

"Benvenuto in rossoblù, Mateo!", scrive il sito del. - Foto Image - . xd6/red 26 - Lug - 23 18:35 26 luglio 2023Ildi mister Gilardino tira fuori dal cilindro un acquisto di prima fascia: Mateo Retegui, 24 anni, è ufficialmente un nuovo giocatore del. L'italoargentino, di proprietà del Boca Juniors,...La Coppa Italia (LaPresse) ".itSul lato sinistro ci sono Inter, Fiorentina, Milan e ... La Lazio potrebbe trovare un ostacolo insidioso come Monza o, mentre per la Roma potrebbe ...

Il centravanti della Nazionale arriva dal Boca Juniors GENOVA (ITALPRESS) - Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. A renderlo noto è lo ...Adesso è ufficiale, l'italo-argentino Mario Retegui è un nuovo calciatore del Genoa. Dopo Milito e Palacio tra tutti, un nuovo albiceleste sbarca in grifone.