Calciomercato | Al Nassr | contatti con il Bayern Monaco per Manè

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo un solo annopotrebbe dire addio al. Sul giocatore senegalese si sarebbe avventato l’Al, pronto a offrire per l’ex Liverpool. Gli emissari del club saudita si sono recati in Giappone, dove ilè in tournée, per parlare con gli agenti di. “Ne siamo informati ma siamo solo a dei colloqui iniziali, bisogna aspettare e vedere”, si è limitato a commentare Herbert Hainer, presidente del club. Alche andrebbe ad aggiungere Mané al nuovo acquisto Brozovic e a Cristiano Ronaldo. SportFace.

Nel futuro del 31enne attaccante senegalese, arrivato l'estate scorsa dal Liverpool per 32 milioni di euro, ci sarebbe l'Aldi Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Emissari del club saudita si ...Commenta per primo L'attaccante senegalese del Bayern Monaco, Sadio Mané (31 anni ex Liverpool) è pronto a firmare un contratto triennale fino al 2026 con l'Al -da 25 milioni di euro a stagione.... 0 - 0 TRA PSG E AL -IN AMICHEVOLE: LE PROVE DI SKRINIAR, HAKIMI E BROZOVIC 'Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per tutto il supporto che ho ricevuto da venerdì scorso. Sono stati giorni ...

Bayern, Mané pronto a firmare con l'Al-Nassr: le cifre Calciomercato.com

L'attaccante senegalese del Bayern Monaco, Sadio Mané (31 anni ex Liverpool) è pronto a firmare un contratto triennale fino al 2026 con l'Al-Nassr da 25 milioni di euro a stagione.Il video ufficiale promosso sui social da parte dell’Al Nassr ha scatenato una serie di domande preoccupate tra i tifosi ...