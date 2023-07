Calcio | Messi non si ferma più | altri due gol per Miami

E la '- mania' monta tra i tifosi in Florida, compresi i vip che ormai sono una presenza costante nell'impianto di Fort Lauderdale. Sono bastati 22 minuti alla stella argentina per lasciare il ...la sblocca dopo otto minuti, su lancio di Busquets, ribattendo in rete una prima conclusione respinta dal palo, poi al 22' triangola con Taylor raddoppiando di destro in una sorta di rigore in ...4 - 0 ad Atlanta United in Leagues Cup per l' Inter Miami di Lionelche è sceso in campo per la prima volta da titolare con tanto di fascia da capitano al braccio. Esattamente con al debutto, la Pulce è stata assoluta protagonista. Questa volta, ben due reti e ...

MESSI NON SI FERMA PIÙ, ALTRI DUE GOL PER MIAMI - Sportmediaset Sport Mediaset

Per l'argentino anche un assist nel 4-0 all'Atlanta United MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lionel Messi si è già preso l'Inter Miami. Subito ...I due top reduci da una brutta stagione sono l'aggiunta per sognare: se restano, toccherà ad Allegri rivitalizzarli ...