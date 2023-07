Calcio | Lazio Doppietta di Immobile decide l' amichevole con Nk Bravo

Contro il Bravo, laparte forte con la traversa di Vecino, poi perde Cataldi per un problema alla coscia. Il gol lo firma Immobile, conquistando un rigore che poi trasforma. Nella ripresa va a ...LUKAKU - 'Non sono così sorpreso, conosco ile le sue persone. Il fatto che abbia ... Poi spero che la Roma migliori la sua classifica e che lasi confermi, grazie al lavoro di Sarri'. ......troppi patemi per lache, nell'amichevole odierna contro l'NK Bravo, squadra slovena, si impone per 2 - 0. I ragazzi di Sarri mettono in discesa la gara verso la mezz'ora, grazie aldi ...

La squadra di Sarri batte la formazione slovena nell'ultimo test del ritiro di Auronzo di Cadore AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) - Quattro su ...Con la vittoria sugli sloveni del NK Bravo per 2-0, la Lazio termina le amichevoli in programma ad Auronzo di Cadore. (ANSA) ...