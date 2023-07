Calcio | Inter Lautaro Martinez nuovo capitano | l' annuncio social

L'argentino e Lisa Alborghetti in versione 'Barbie'... MILANO - Lautaro Martinez è il nuovo capitano dell'. A darne l'annuncio è lo stesso club nerazzurro che, tramite un post su Twitter, ha pubblicato la foto dell'argentino e Lisa Alborghetti, in versione 'Barbie', con la scritta: "He (o she) is ...L'arrivo di Leo Messi ha svoltato la vita dell'Miami, club che prima del suo super colpo di mercato non sapeva più ...... ma è pressoché certa la titolarità dell'ex Primavera dell'Casadei. Come vedere Chelsea - ... Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport(canale 202). La stessa trasmissione sarà ...

Inter, preoccupante ritardo sul mercato: ora il campo deve avere la precedenza sul bilancio | Primapagina ... Calciomercato.com

L'argentino e Lisa Alborghetti in versione 'Barbie'...MILANO (ITALPRESS) - Lautaro Martinez è il nuovo capitano dell'Inter. A darne l'annuncio è lo stesso club nerazzurro che, tramite un post su ...La scelta della società nerazzurra di annunciare in questo modo il nuovo traguardo dell’attaccante argentino non è passata inosservata: meme e ironie su Twitter e Instagram ...