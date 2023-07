Calcio | Coppa Italia Ecco il tabellone | possibile semifinale Milan - Inter

Compilato il tabellone dellaItalia 2023 - 24, che scatterà il 6 agosto col preliminare (in realtà il 5 con l'anticipo Catanzaro - Foggia), quindi i 32esimi (13 agosto) con le prime squadre di ...Sarà il Sassuolo che affronterà domenica 13 agosto alle ore 18 a Reggio Emilia per i 32esimi di finale dellaItalia con diretta su Italia Uno. Pronostico a favore del Cosenza con i bookmakers ...... formazione che milita nel massimo campionato sloveno;di inizio previsto per le ore 18. ... I biancocelesti quest'anno saranno impegnati anche su due altri fronti:Italia e Champions League.

Partirà ufficialmente sabato 5 agosto la stagione 2023-2024 dell’US Catanzaro, con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Nella gara che aprirà la competizione, le Aquile affronteranno il ...Dall'altra parte del tabellone possibili incroci tra le romane e tra Juve e Napoli ROMA (ITALPRESS) - Il derby della Madonnina possibile ...