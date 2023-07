Cagliari | la maglia da trasferta 2023 24 | si ispira a quella del 1993 94 | FOTO e VIDEO

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilè reduce dalla bellissima promozione nel campionato di Serie A e si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Nel frattempo il club ha presentato ladaper la prossima stagione. A trent’anni dall’inizio della storica cavalcata europea dei rossoblù, che sfiorarono la conquista della finale di Coppa UEFA, laGara Away per la stagione 23/24 siindossata dalla squadra allora capitanata da Matteoli e guidata in panchina da Giorgi, con le gesta di Dely Valdes, Oliveira e tutti gli altri componenti dimemorabile rosa. Un ricordo indelebile, quello dell’avventura europea: l’eco del Sant’Elia e delle trasferte in Romania, Turchia, Belgio e nord Italia contro Juventus e ...

... Johnson è uscito nel 2018 dall'Università di Western Kentucky , iniziando la sua carriera professionistica proprio in Italia, in serie A2, a. Con ladella Hertz, nel 2018/...... Johnson è uscito nel 2018 dall' Università di Western Kentucky , iniziando la sua carriera professionistica proprio in Italia, in serie A2, a. Con ladella Hertz, nel 2018/...Ranieri ha un ottimo rapporto anche con Catanzaro, la cui squadra lo ha visto vestire la... Per esempio con il, allenato proprio da Ranieri. E anche il capoluogo sardo sta per conferire ...

La maglia Away 23/24 Cagliari Calcio

Sono passati trent’anni dalle notti europee del Cagliari di Giorgi, la squadra che con Dely Valdes e Oliveira andò a un passo dalla finale di Coppa Uefa. Ed ecco che le nuove maglie away dei sardi sar ...Il Cagliari ha presentato la nuova seconda maglia per la prossima stagione 23/24: il kit si ispira all’annata 93/94 in Uefa Il Cagliari ha così presentato la nuova seconda maglia per la prossima stagi ...