Cagliari | Augello | “Il mio idolo è Paolo Maldini | è un riferimento per me”

Le parole di Tommaso, nuovo esterno del, dopo l'ufficialità del trasferimento dalla Sampdoria Tommasoha parlato nella conferenza stampa di presentazione al. PAROLE ...Intanto prosegue il mercato rossoblù, con l'arrivo di Tommaso. Il suo nome è circolato subito: alserviva un esterno sinistro. E Ranieri lo conosceva bene. Quasi inevitabile la ...Il nome di Tommasoè circolato subito: alserviva un esterno sinistro. E Ranieri lo conosceva bene. Quasi inevitabile la richiesta alla Sampdoria e l'approdo in Sardegna: "Ilmi ha voluto ...

Cagliari, Augello: “Orgoglioso della chiamata di Ranieri, gli devo tutto” Centotrentuno.com

Calcio, Serie A: prosegue il ritiro del Cagliari in Valle d'Aosta. Oggi l'amichevole con la Roma U19 Calcio, Serie A: la presentazione di Tommaso Augello Calcio, Serie D: il Latte Dolce ha acquistato ...Prima amichevole in montagna per il Cagliari, la seconda stagionale dopo quella con l’Olbia al Nespoli in occasione del “Trofeo Sardegna”.