- - > Leggi Anche Genova, trovato: si indaga per omicidio Il macabro ritrovamento - Le mani del ragazzo sono state ritrovate in due momenti diversi sulle spiagge di Chiavari: quella ...Il corpoera stato trovato lo scorso lunedì sera dall'equipaggio di un 'tender' che stava portando personale di servizio su uno yacht. Ilè rimasto in acqua al massimo due giorni. ...Il suo corpo è affiorato nelle acque davanti a Santa Margherita Ligure : orribilmente, senza testa, né mani. Gli arti invece erano tornati a galla alla foce dell'Entella, a ...delIl ...

Cadavere mutilato a Genova, è omicidio: corpo trafitto al cuore da un punteruolo TGCOM

Dopo l’autopsia la procura non ha dubbi, è stato un omicidio. Ma restano molti punti da chiarire: le ipotesi degli investigatori ...L'ipotesi è che il ragazzo sia stato ucciso a Lavagna e poi gettato in mare: le correnti alimentate dallo scirocco lo avrebbero spinto fino a Santa Margherita Ligure ...