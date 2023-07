Buon compleanno Maicon | l’Inter celebra il ‘Colosso’ del Triplete

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Douglas, leggenda dello storicodel, spegne 42 candeline. Il club nerazzurro losui propri canali social ufficiali IL “COLOSSO” ? «Tanti auguri “Colosso”». Esordisce cosìchei 42 anni di. Autentico beniamino dei tifosi nerazzurri che lo ricordano soprattutto per le sue sgroppate sulla fascia destra. Conraccoglie 248 presenze in 6 stagioni con la maglia nerazzurra. Il terzino brasiliano mette a referto 20 reti in totale. Due spiccano su tutte: il gol in semifinale di Champions League contro il Barcellona e il capolavoro in campionato contro la Juventus nell’aprile 2010. Conconquista anche una lunga lista di trofei. ...

