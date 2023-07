Bruxelles | è l’ora di Draghi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non è fantapolitica. L’ex premier italiano a capo dell’Ue nel 2024 potrebbe risollevare le sorti del Vecchio Continente precipitate con la presidenza di un’ormai inadeguata Ursula von der Leyen. E da questa presenza «forte» anche Giorgia Meloni e il suo governo trarrebbero vantaggio. È stata forse l’anteprima del suo prossimo discorso sullo stato dell’Unione (europea). Ci riferiamo alle parole che Marioha pronunciato il 13 luglio scorso a Cambridge, Massachussets, al National bureau of economic research (Nber). Una riflessione passata però sotto traccia; e come mai? Come direbbe Elly Schlein, segretaria del Pd, perché così non ci «hanno visto arrivare». Si fa strada, per ora ben nascosta, l’idea che Giorgia Meloni potrebbe dopo le elezioni europee del 2024 proporre lui, il premier che ha traghettato l’Italia fuori dal Covid, come nuovo presidente della ...