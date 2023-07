I calciatori inglesi e svizzeri sono considerati a tutti gli effetti comunitari, la decisione della Figc cambia l'assetto del calciomercato per molte squadre italiane. Il Consiglio Federale, nella ...Come sottolinea The Guardianalle belle ville sulle rive del Mediterraneo o agli chalet ... E questo perché con l'entrata in vigore dellaè impedito ai britannici di soggiornare più di tre ...LONDRA " Per la prima volta dal referendumnel 2016 , i britannici che oggi voterebbero per tornare in Unione europea hanno superato la ... solo il 32% sceglierebbe invece l'all'Ue, mentre ...

Brexit addio, per il calcio italiano gli inglesi (e gli svizzeri) sono calciatori comunitari Globalist.it

La Figc ha deliberato una nuova norma che permette alle squadre italiane di tesserare come comunitari i calciatori di passaporto inglese e svizzero.All'aeroporto non può partire per l'addio al celibato perché il passaporto è scaduto, ma è il migliore amico dello sposo e non è proprio intenzionato ...