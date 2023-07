Braga-Roma 1-1 | El Shaarawy segna e Dybala incanta Ma nel finale arriva la beffa

Si chiude con un pareggio la prima amichevole nel ritiro in Algarve delladi Mourinho . La sfida tra i giallorossi e il, tra le migliori squadre portoghesi, nel piccolo stadio di Albufeira si è chiusa sull'1 - 1 , con la rete iniziale di El Shaarawy e la ...Le probabili formazione di(4 - 3 - 3) : Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; Horta, Horta R., Mendes; Niakate, Saatci, Carvalho. Allenatore: Jorge3 - 5 - 2): Svilar; ...DALL'INVIATO AD ALBUFEIRA - La mossa a sorpresa di José Mourinho nell'amichevole contro il. Nel primo vero test di questa preparazione pre stagionale, il tecnico portoghese in Algarve ha deciso non solo di allenare la squadra ma anche il suo staff. Ecco quindi la scelta di sedersi in ...

Diretta Braga-Roma 1-1: LIVE Dybala in campo, pareggia Bruma Corriere dello Sport

Roma a metà nella terza amichevole della squadra giallorossa di Josè Mourinho, che nella prima sfida in Portogallo affronta lo Sporting Braga, terza forza del campionato. La squadra giallorossa nel pr ...Se sei un tifoso della Roma o semplicemente un appassionato di calcio, non puoi perderti l’amichevole che vedrà i giallorossi affrontare lo Sporting Braga questa sera, mercoledì 26… Leggi ...