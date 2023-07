Bradley Cooper non è infastidito dalla storia di Irina Shayk con Tom Brady

3 è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt , Zoe Saldana , Dave Bautista , Karen Gillan , Pom Klementieff , con Vin Diesel nei panni di Groot ein quelli ...... da "The Killer" di David Fincher a "Maestro" di, fino a "Priscilla" di Sofia Coppola, incentrato sulla vita di Priscilla Presley, e "Ferrari" di Michael Mann. Molto attesa anche la ...I film in gara In gara per il Leone d'oro, tra i 23 titoli del concorso di cui 6 italiani, sono attesi 'Dogma' di Luc Besson; 'Maestro', la seconda regia dell'attoreche qui si dedica ...

Venezia 80, in concorso sei italiani, David Fincher, Michael Mann, Bradley Cooper. Alberto Barbera: “Mancherà ... cinematografo.it

Mentre l'ex moglie del campione di football, Gisele Bündchen, non sarebbe «affatto contenta» della novità, l'ex della top russa, Bradley Cooper, l'avrebbe presa con filosofia: «Non è infastidito, non ...Il direttore della Mostra risponde con parole giustissime alle polemiche sulla presenza dei due autori al Lido. E parla anche dello sciopero degli attori e del «super tormentato» Bradley Cooper: «Non ...