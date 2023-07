Bper | riqualificazione del centro direzionale di Modena con Bper' s Park

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Presentato questa mattina ail progetto dideldiBanca che, una volta ultimato, diventerà's. All'incontro sono intervenuti, per l'istituto bancario, la presidente Flavia Mazzarella e l'amministratore delegato Piero Luigi Montani e per la città diil sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Lo rende notoin un comunicato. Presenti anche il responsabile della direzione Real estate diBanca Daniele Martignetti, gli architetti Alessandro Adamo e Andrea Sarati di Degw - brand del Gruppo Lombardini22 - che hanno curato il ...

“Bper Banca nasce qui a Modena, dunque la città emiliana è molto importante per la storia dell’istituto. Il progetto di riqualificazione del centro direzionale di Modena nasce in seguito all’aumento d ...“Questo progetto ci rappresenta e cerca di comunicare ai nostri dipendenti, ai clienti e anche alla città il modo in cui noi affrontiamo in maniera seria e costruttiva i temi della sostenibilità. Sarà ...