Boxe | a Busto Arsizio il torneo preolimpico in vista di Parigi | 49 pass totali in palio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023)(Varese) sarà la sede deldi Pugilato, come annunciato oggi dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò. L’evento si svolgerà nel mese di marzo 2024 e va a premiare la Federazione Pugilistica Italiana, in grado di garantire standard elevati per l’organizzazione di questo importante evento. Le parole di Giovanni Malagò: “Avremo l’onere e l’onore di organizzarlo e mi complimento con il Presidente della FPI Flavio D’Ambrosi e con Anna Riccardi per il grandissimo risultato ottenuto”. Gli fa eco il presidente della FPI, Flavio D’Ambrosi: “Sono molto contento per questo annuncio che conferma il grande valore del lavoro di squadra fatto in questi mesi dalla Federazione e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per onorare un evento che, dopo tanti anni, torna a dare quel giusto prestigio ...