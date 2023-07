Borse europee deboli nel giorno della Fed | a Milano banche protagoniste

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La Banca centrale Usa dovrebbe ritoccare al rialzo il costo del denaro, con i mercati che danno per scontato un incremento dei tassi di 25 punti (con il bis domani da parteBce). Euro stabile a 1,10 dollari, risale il gas (+5%). Spread in lieve calo a quota 163 punti

L'effetto Unicredit sulle banche, che nei prossimi giorni e la settimana successiva diffonderanno i risultati, spinge Piazza Affari che brilla fra lenel complesso caute in attesa della Fed oggi e della Bce domani. Dopo essere tornato il mese scorso, superando i 28.000 punti, ai livelli di settembre 2008, prima del crac della Lehman ...Bilancio negativo per le principali, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. L' Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una ...Partenza a ranghi sparsi per lenel giorno della Fed, con le banche protagoniste a Piazza Affari in scia alla trimestrale di UniCredit. Nelle prime battute la migliore e' proprio Milano, che guadagna lo 0,4%, con ...

La chiusura delle borse europee – martedì 25 luglio Milano Finanza

Le Borse oggi 26 luglio aprono caute, Milano sostenuta dalle banche e dalle semestraliUnicredit e Stellantis. In Usa l'economia guarda oltre l'inflazione ...