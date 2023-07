Borsa | Milano spinta dalla banche ritocca massimi pre - Lehman

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'effetto Unicredit sulle, che nei prossimi giorni e la settimana successiva diffonderanno i risultati, spinge Piazza Affari che brilla fra le Borse europee nel complesso caute in attesa della ...

L'effetto Unicredit sulle banche, che nei prossimi giorni e la settimana successiva diffonderanno i risultati, spinge Piazza Affari che brilla fra le Borse europee nel complesso caute in attesa della ...Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre ladiriesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. L' Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Lieve ...***positiva in avvio (+0,4%) con traino banche (RCO). 26 - 07 - 23 09:04:02 (0223) 0 NNNN

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,46% oltre soglia 29.000 Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L'effetto Unicredit sulle banche, che nei prossimi giorni e la settimana successiva diffonderanno i risultati, spinge Piazza Affari che brilla fra le Borse europee nel complesso caute in attesa della ...