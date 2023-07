Piazza Affari ha aperto in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,46% a quota 29.101 punti, oltre la soglia dei 29.000 punti .I future in Europa sono deboli, dopo che ieri le Borse europee hanno chiuso positive ad eccezione di Parigi e Madrid, con il Cac che ha lasciato sul terreno lo 0,16% e l'Ibex che e' arretrato dello 0,...Inizio di seduta fiacca per il principale indice delladi, che riporta un cauto +0,46%, a quota 29.101,02 in apertura. 26 - 07 - 2023 09:02

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,46% oltre soglia 29.000 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - L'Europa parte cauta in attesa della Fed. Parigi cede lo 0,7%, Londra lo 0,26% e Francoforte lo 0,17%. (ANSA).(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 lug - Partenza a ranghi sparsi per le Borse europee nel giorno della Fed, con le banche protagoniste a Piazza Affari in scia alla trimestrale di UniCredit.