I future insono deboli, dopo che ieri le Borse europee hanno chiuso positive ad eccezione di Parigi e Madrid, con il Cac che ha lasciato sul terreno lo 0,16% e l'Ibex che e' arretrato dello 0,24% per l'...L'parte cauta in attesa della Fed. Parigi cede lo 0,7%, Londra lo 0,26% e Francoforte lo 0,17%. . 26 luglio 2023Quanto infine ai risultati delle singole divisioni, nel secondo trimestre l'Italia ha registrato un utile di un miliardo (+31,1%), la Germania 504 milioni (+12%), l'Centrale 569 milioni (+50,9%...

Borsa: l'Europa parte cauta, Francoforte -0,17% QUOTIDIANO NAZIONALE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 lug - Partenza a ranghi sparsi per le Borse europee nel giorno della Fed, con le banche protagoniste a Piazza Affari in scia alla trimestrale di UniCredit.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...