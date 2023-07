Prevale un atteggiamento prudente sui listini asiatici in attesa della decisione della Fed sui tassi, che i contratti swap continuano a indicare pari allo 0,25%, e di segnali sulle future mosse della ...L'- Pacifico si e' distinta come l'area con la migliore performance nel trimestre, in crescita del 23,9% 'grazie al recupero del business in Cina (oltre +50%), trainato da Stellest'. L'America ...Idorsia cade alladi Zurigo dopo l'annuncio di una perdita semestrale superiore alle attese e di un'... Idorsia ha venduto il 20 luglio le sue attivita' nell'- Pacifico a Sosei Heptares per un ...

Borsa: in Asia prevale la cautela in attesa della Fed Agenzia ANSA

Prevale un atteggiamento prudente sui listini asiatici in attesa della decisione della Fed sui tassi, che i contratti swap continuano a indicare pari allo 0,25%, e di segnali sulle future mosse della ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...