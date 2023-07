Borsa | Europa debole in vista della Fed | Lvmh affonda Parigi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le Borse europee accentuano i cali nel primo pomeriggio in attesa dell'apertura di Wall Street, con gli investitori che passano all'incasso, monetizzando i forti rialzi messi a segno dal mercato ...

'Ine Nord America abbiamo un forte portafoglio ordini, con oltre 2 milioni di ordini e oltre 4 mesi di produzione garantiti', ha specificato Tavares. movimentare la giornata contribuisce anche la stagione delle trimestrali, con Lvmh che crolla del 5% dopo conti che ha deluso gli analisti, affossando Parigi ( - 1,9%, maglia nera in) e ......dicevano che con l'avvento di un governo di centrodestra l'Italia sarebbe stata isolata ine ... " In otto mesi l'indice Mib, indicatore del valore dei titoli azionari negoziati alla...

Il professore Roberto Guida analizza la crescita dell'indice Mib, che in 8 mesi è passato da 22000 a 29000: "L'Italia ha la seconda crescita del prodotto interno lordo europeo". Un fatto che non accad ...