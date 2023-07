Bonus assunzioni NEET | dal 31 luglio al via le domande | importo | requisiti e dettagli

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Arriva ilper agevolare i datori di lavoro che propongono contratti a tempo indeterminato e contratti di apprendistato. Ilpuò essere richiesto dai datori di lavoro a partire dal 31di quest’anno ed è dedicato ai, ovvero agli under 30 che non studiano e non lavorano. Dopo l’annuncio dell’introduzione del, sono arrivate finalmente le istruzioni per poter ottenere l’incentivo retributivo per l’assunzione di giovani disoccupati under 30 iscritti a Garanzia Giovani., che cos’è – ilovetrading.itCosì, parte dunque dal 31la prenotazione dei contributi per ledi giovani under 30, che non studiano e non ...