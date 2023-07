Boga e l’Atalanta | un rapporto mai decollato Ma quella fuga a Leverkusen…

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Unache resterà impressa nella mente di tutti gli atalantini, presenti allo stadio e davanti alla televisione. Partito dalla sua metà campo, arrivato fin davanti al portiere, battuto con freddezza e precisione. A partita finita, in pieno recupero, per mettere il sigillo sulla qualificazione. Il gol segnato alla BayArena contro il Bayer Leverkusen il 17 marzo 2022, che ha suggellato il passaggio ai quarti di finale di Europa League, rimarrà certamente il punto più alto toccato da Jéremienella sua esperienza al, nonché uno dei quattro centri realizzati in un anno e mezzo, in 47 presenze complessive. Bottino povero, per un giocatore indubbiamente di talentto, ma che a Bergamo non è riuscito a trovare la sua dimensione. Inutile nascondersi: la scintilla tra il classe 1997 e la Dea non è mai scattata davvero. Troppi gli ...