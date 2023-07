Boga al Nizza a titolo definitivo | l’Atalanta intasca 18 milioni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ora è ufficiale: Jéremieè un nuovo giocatore del. Nel giro di poche oreha chiuso l’accordo con la società francese per la cessione del classe 1997 per una cifra di circa 18di euro. L’ufficialità dell’operazione è arrivata già durante la serata di martedì (25 luglio) con il comunicato nerazzurro. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto aa OGCil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie, 26enne attaccante franco-ivoriano che lascia il Club nerazzurro dopo una stagione e mezza (da gennaio 2022 a luglio 2023) nel corso della quale ha collezionato – in tutte le competizioni – 47 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist. Atalanta B.C. ringrazia e saluta affettuosamente ...

