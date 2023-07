Aumentano le regioni italiane 'promosse' nelle cure assistenziali ma una su tre ancora non riesce a garantire un livello minimo di cure e quasi tutte si trovano nel Sud Italia. 26 luglio 2023...di comunicazione svolta dal consulente Claudio Galletto è presa a modello anche daPiemonte ... La mozione è statapoiché prematura nei tempi e proponeva di impegnare l'Amministrazione a ...... con una padronanza dell'aritmetica (per non parlare dell'economia aziendale) che verrebbe...ed in caso di ammodernamento, richiesto da Aamps alla, con almeno 24 mesi di stop necessari ...

Bocciata 1 Regione su 3 sulle cure minime, male il Sud La Gazzetta del Mezzogiorno

L'analisi Gimbe sulle 'pagelle' della sanità: le Regioni adempienti nel 2021 salgono a 14, solo 3 al Sud. I rischi di una maggiore autonomia ...La Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Lombardia che delega agli enti locali funzioni e poteri in materia di tutela dell'ambiente e bonifica dei suoli ...