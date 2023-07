Blitz antispaccio | indagine dopo un delitto | 5 pusher arrestati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ partita in seguito all’omicidio del nigeriano Anthony Amadi, un 30enne ucciso a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nel febbraio 2020, con una coltellata al cuore per questioni legate alla droga, l’della Procura di Santa Maria Capua Vetere culminata con ildei carabinieri che oggi hanno arrestato e condotto in carcere per spaccio di cocaina, eroina e crack, cinque persone di origine africana, provenienti da Nigeria, Ghana e Togo. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno eseguito i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto per altri due indagati obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria; altri duesono invece solo indagati. Proprio indagando suldi Amadi (due le persone ...