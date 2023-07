Bitonto | donna trovata morta in casa | forse un malore dovuto al caldo

... unaincinta al nono mese e Roberta unainvalida al 100% , ma anche dei problemi che ... dove per più di dieci giorni le imprese nel quadrante compreso tra via Torrenova, via, via ...Quando l'ha lasciata entrare, laè corsa nella camera dove era il nipotino, che non respirava ... A Vieste, in provincia di Foggia, nel luglio 2004 Giuseppina Disoffocò i figli, di 2 e 4 ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una. Ferita anche ... Ha militato pure con Foggia, Monza, Manfredonia, Nardò,, Cerignola, Latina, Fidelis Andria, ...

Donna trovata morta in casa forse a causa del caldo. Disposta l'autopsia quotidianodipuglia.it

Una donna è stata trovata morta nella sua casa a Bitonto, forse a causa del grande caldo di questi giorni. Sono stati i vicini di casa, che non la vedevano da giorni, ad allertare le forze dell'ordine ...Erano giorni che la signora non rispondeva alle telefonate dei vicini, motivo per cui una di loro, allarmata, ha avvertito le Forze dell'Ordine. Bisognerà attendere gli accertamenti medico legali per ...