Bistecca sintetica | prima richiesta in Svizzera? Scordamaglia | “Bene divieto in Italia”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'amministratore delegato di Filiera, Luigi, commenta la notizia con l'Adnkronos e plaude all'iniziativa del governo Meloni con il disegno di legge che vieta la produzione e la commercializzazione indel cibo sintetico. Il tema della produzione e del commercio del cibo sintetico tiene banco in Europa ed è notizia di oggi laper commercializzare carne “coltivata” inda parte di una start-up israeliana, Aleph Farms. Si tratta dunque dellavolta in Europa, anche se, qualora le autorità dovessero dare il via libera, lain provetta non si troverà sugli scaffalidel 2030. Immediato il commento dell’ad di FilieraLuigi ...

Pertanto non potranno essere utilizzati nomi comedi soia, carne di tofu ecc. Mentre ... 28 contrari e 33 astenuti, il Senato ha approvato i l ddl sulla carneche vieta la produzione,...A proposito di barbecue, Bassetti sarebbe disposto a metterci anche unacoltivata in ... anche perché non mi risulta che la carnesia scevra da buona parte dei problemi che ha il ...... non penso che De Gasperi pensasse all'auto elettrica o alla, euroscetticismo non è dire che per me il lavoro degli italiani viene prima degli interessi dei cinesi'.

Bistecca sintetica, prima richiesta in Svizzera Scordamaglia: "Bene ... Adnkronos

Una start-up israeliana ha inoltrato all'Ufficio federale svizzero della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) la prima richiesta in assoluto ...Alla base del provvedimento il principio di precauzione della salute, la volontà di frenare il cd ’meat sounding’ e garantire la trasparenza negli acquisti ...