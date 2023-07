Biden re delle gaffe | Oltre 100 americani morti a causa del Covid

...Giorgia Meloni e il Presidente statunitense Joe, fonti diplomatiche italiane rimarcano come nel corso del bilaterale "sarà trattato anche il tema dei rapporti con la Cina, che è una...... Joe: "Ucraina presto nella NATO" "Tutti gli alleati concordano che l'Ucraina sarà un giorno nella Nato. Io e Zelensky abbiamo parlatogaranzie che possiamo dare nel mentre e ringrazio i ...... il ministero degli Esteri si è espresso sulla questione; il caporelazioni internazionali ... Inoltre, come spiegato su Formiche.net , Meloni eparleranno sì di Cina, ma più della ...

Lo stallo della controffensiva ucraina complica la strategia politica di Biden Milano Finanza

Sono di nuovo i problemi giudiziari di suo figlio a fare tremare il presidente Joe Biden in vista delle Presidenziali 2024. È ormai imminente, in attesa dell'udienza di oggi, mercoledì 26 luglio, la d ...