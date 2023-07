Biden dà i numeri | gaffe clamorosa sui morti a causa del Covid

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Joeci ricasca. L'ennesimadel presidente degli Stati Uniti sta facendo il giro del web. Dove è "inciampato"? Nel suo ultimo intervento alla Casa Bianca, nell'annunciare un nuovo piano per il rafforzamento dell'assistenza alla salute mentale, necessario dopo la pandemia, il presidente Usa ha fornito una stima nettamente al ribasso del bilancio delle vittime del. Il conteggio errato ha attirato l'attenzione dei media che, ora, stanno riportando in rete la frase incriminata. Joe, in un discorso sulle conseguenze della pandemia, ha sbagliato il numero delle vittime del, affermando che "oltre 100" americani sonoper il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Poi il presidente Usa, invece di provare a rimediare, ha ripetuto l'errore: ...