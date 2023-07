Bernini | 70 Milioni per beneserre psicologico degli studenti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Progetti di ricerca, sportelli di ascolto, equipe di specialisti, campagne di sensibilizzazione, potenziamento di servizi e di interventi per favorire il benessere. Sono alcunistrumenti che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha messo in campo su indicazione del Ministro Anna Maria(nella foto) per contrastare la diffusione di fenomeni di disagio tra gliuniversitari con uno stanziamento totale di oltre 70di euro. In particolare, 40sono destinati a coprire iniziative di ricerca promosse dalle università e dalle istituzioni AFAM (l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che mirino a dare risposte efficaci per supportare condizioni di particolare fragilità. Sul sito ...