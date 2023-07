Berlusconi | Tajani | Galliani nel collegio del Cav a Monza Famiglia d’accordo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Proporrò alla Segreteria nazionale di Forza Italia ed agli alleati il nome di Adrianocome candidato alsenatoriale di. Sul suo nome ho trovato il convinto consenso dellache ho incontrato oggi a Milano”. Lo annuncia su Twitter il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, parlando delle elezioni suppletive per ilin cui, alle ultime elezioni politiche, è stato eletto il fondatore del partito Silvio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famigliache ho incontrato oggi a Milano". Lo annuncia Antoniosu Twitter.... fra un'iniziativa e l'altra per liberarsi finalmente di Carlo Calenda e contendere al povero Antoniol'eredità elettorale del compianto Silvio, non è la maggiore crescita del pil ...segretario convince gli elettori. "La scomparsa del nostro leader è una ferita che non si rimarginerà. Eppure la responsabilità cuici ha sempre richiamato ci impone di andare ...

Galliani candidato a Monza nel collegio di Berlusconi. Tajani: c’è il consenso della famiglia La Stampa

Segui Tag24 anche sui social Il vicepremier Antonio Tajani vuole l’ex dirigente rossonero Adriano Galliani al posto che appartenne a Silvio Berlusconi nel collegio di Monza, da parte della famiglia c’ ...Contributi incassati nel 2022: euro 364.195,51. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.