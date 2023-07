Benzina e Rc Auto | i prezzi volano | stangata sulle vacanze degli italiani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ogni estate ha le sue stangate. E quella del 2023 non poteva essere da meno. Per chi è proprietario di un'mobile e non si è ancora convertito al car sharing, le prossime settimane saranno particolarmente dolorose, perché due dei principali costi legati alle quattro ruote, sono aumentati o aumenteranno. Ovvero assicurazione Rce carburante. Solo poche settimane fa il presidente dell'Ivass, l'Istituto di vigilanzaassicurazioni, ammetteva il surriscaldamento dei premi nel primo trimestre del 2023, anche e non solo sulla spinta dei tassi, per mano della Banca centrale europea. E ieri, dalla tradizionale newsletter dell'Ivass, è arrivata la conferma, l'Rcsi fa sempre più salata. È, infatti, di 368 euro il prezzo medio della Rc, nel 1° trimestre 2023, in crescita del 4% su base ...

Benzina e assicurazione auto alle stelle, stangata per le vacanze Il Tempo

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 25 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self ...Nei vertici del governo britannico iniziano a farsi strada dubbi e incertezze sullo stop del Regno Unito alla vendita di auto a benzina o diesel nel 2030, ovvero con cinque anni d'anticipo rispetto al ...