Benevento | abbonamenti con rincaro | prezzi popolari ma inaspettati

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn altro velo è stato sollevato. Dopo aver presentato le nuove maglie, ilha lanciato anche la campagnaper la stagione 2023/24. La grande attesa dei tifosi è stata dunque soddisfatta. Non senza sorprese. Chi si aspettavapiù economici, considerando i sussurri circolati e la retrocessione in serie C, sarà rimasto particolarmente deluso. L’abbonamento in terza serie, infatti, costerà più di quello acquistato lo scorso anno per la serie B, quando la società, va detto, fece uno sforzo importante per venire incontro alle esigenze, e soprattutto alle tasche, dei propri sostenitori. Promozioni a parte, riservate a chi abita in provincia, agli under 18 e agli over 65, c’è stato un aumento per tutti i settori del “Ciro Vigorito“. Si vai dai 20€ di supplemento per la tribuna superiore ...