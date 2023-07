Beltran | un altro Julian Alvarez per la Fiorentina Perché i viola possono accelerare per il vichingo del River

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Unargentino ma con sangue italiano. Non stiamo parlando di un personaggio fantasia ma del nuovo obiettivo per l’attacco della...

... compresi i bonus) e potrebbe essere legata alla cessione di unattaccante. Campione d'Argentina con il River Plate Nato a Cordoba, in Argentina, nel marzo 2001 ,è un attaccante ...Finisce senza reti l'match tra Santos Laguna e Atlas. Nella Coppa del Brasile per i quarti di ... In Liga MX le reti dial 24 del primo tempo e di Brigido al 39 della ripresa hanno dato il ...Lucasda un lato e Esequiel Barco dall'hanno messo a segno cinque reti ciascuno e potrebbero essere decisivi anche nel match contro The Strongest. A 1.64 per LeoVegas e a 1.65 per Sisal ...

Fiorentina, piace Beltran: trattativa in corso con il River Plate Sky Sport

Un vichingo argentino ma con sangue italiano. Non stiamo parlando di un personaggio fantasia ma del nuovo obiettivo per l’attacco della Fiorentina, una pista che potrebbe diventare piuttosto concreta ...Il Milan è la regina del calciomercato estivo. L'addio di Sandro Tonali ha contributo a finanziare colpi da urlo: ecco il nuovo attaccante ...