Bellomo? Vittorio Feltri all' attacco | perseguitato e infamato ingiustamente

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È notizia di pochi giorni fa (ovviamente ignorata dai media) che l'ex consigliere di Stato Francescoè stato archiviato anche a Torino. I magistrati del capoluogo piemontese hanno evidenziato, per l'ennesima volta, la “regolarità” del contratto tanto discusso e la piena liceità delle sue relazioni. Definito “porco” in diretta televisiva, attaccato da giornalisti e opinionisti che lo hanno considerato fin dal principio reo oltre ogni ragionevole dubbio dei reati contestatigli, bersaglio di ogni genere di insulto,in maniera crudele, deriso, beffeggiato, disonorato, argomento di cronaca giudiziaria quotidiano per mesi e mesi, addirittura anni, e sempre con toni assolutamente colpevolistici e spietati, il brillante magistrato è stato definitivamente prosciolto da ogni accusa, senza mai essere neppure rinviato a giudizio. Ed è stato ...