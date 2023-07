Bellissima giornata M5s-Pd si schiantano sulla sfiducia a Santanchè

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tutto come previsto: Pd e Movimento 5 stelle sisul voto alla mozione didei grillini alla ministra del Turismo Daniela. Il Senato respinge la con 111 no e 67 sì. A favore della mozione Partito democratico, M5s e Verdi-sinistra italiana. Assenti Azione e Italia Viva. La maggioranza come prevedibile ha votato in modo compatto contro lae ha espresso la sua approvazione con un breve applauso in Aula alla proclamazione del voto. "Una", ha dichiarato a caldouscendo dall'Aula del Senato subito dopo l'esito della votazione. L'esponente di Fratelli d'Italia e del governo ha scelto di non partecipare alla votazione: "Io ho fatto la scelta di non votare. Spero che domani non si dica che ero assente", ha ...