Belen Rodriguez ed Elio | l' entourage della showgirl smentisce tutto | «È solo un amico di lunga data»

Ormai sono settimane che sue Stefano De Martino circolano rumor clamorosi. Difatti pare che ormai i due siano in rotta. E non è finita qua perchè recentemente sono uscite anche delle foto in cuiè stata ...Qual è il vero rapporto trae Elio Lorenzoni In queste settimane il gossip sulla possibile nuova relazione della showgirl argentina con un altro uomo (dopo Stefano De Martino ), si sta facendo sempre più "...Sembra che la lunga e piuttosto travaglia storia d'amore trae Stefano De Martino sia giunta al capolinea . Dagli ultimissimi rumors diffusi in rete, la showgirl argentina sembra abbia un nuovo amore, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni ...

Elio Lorenzoni non è davvero il fidanzato della showgirl Che bomba clamorosa! Ormai sono settimane che su Belen Rodriguez e Stefano De Martino circolano ...