Belen e De Martino | “Stanno mentendo” | smascherati | La verità sulla rottura

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il nuovo addio die Stefano Deha infiammato il web e ora spuntano nuove accuse. Cosa sta succedendo?e Stefano Desono di nuovo al capolinea. I fan sono rimasti increduli di fronte alla fuga di notizie e molti stentano ancora a crederci, ma ormai è praticamente ovvio che la coppia più chiacchierata d’Italia è di nuovo in. Uno degli indizi più chiari è l’eliminazione da parte della showgirl di tutte le foto col ballerino dal proprio profilo Instagram. Ciò suggerisce anche che è stata unatutt’altro che semplice, e lo hanno dimostrato anche le ultime storie Instagram della donna. A conferma di tutto ciò c’è anche il fatto che Desi è presentato in televisione senza fede, e senza un motivo specifico per ...