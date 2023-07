Lo stesso Flaccadori non ha mai dimenticato gli anni trascorsi allaOrobica dichiarandosi ... allasono arrivati invece gli ex Bedini e Mercante.Al pari dei cugini della, laOrobica disputerà le gare di campionato al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto.Lo stesso Flaccadori non ha mai dimenticato gli anni trascorsi allaOrobica dichiarandosi ... allasono arrivati invece gli ex Bedini e Mercante.

BB14 e Blu Orobica, scuole di pensiero differenti L'Eco di Bergamo

TIRI LIBERI. Il team del presidente Enzo Galluzzo propenso a tornare nella serie B nazionale; quello di Paolo Andreini orientato sulla valorizzazione dei giovani.Largo ai giovani in casa Blu Orobica Bergamo non è solo un modo di dire. La storica società del capoluogo bergamasco, da anni il miglior settore giovanile della Lombardia dei canestri (dal suo vivaio ...