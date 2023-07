Bayern Monaco | Hainer | “Kane farebbe bene da noi”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) il presidente delha speso belle parole per l'attaccante, ma la trattativa è ancora in standby. Manca l'accordo col Tottenham

... passando per il Tottenham, in trattativa col Barcellona per l'acquisto di Lenglet e che potrebbe avere una grande disponibilità economica se decidesse di cedere alla corte delper Kane.Peccato che sussista un problema non di poco conto: ilnon cederà l'elvetico sino a quando non sarà riuscito a trovare un sostituto. Mamardashvili ha già espresso parere contrario, De ...Il Dortmund acquista Sabitzer dal. Ecco i principali movimenti all'estero CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATI ISCO dal Siviglia al Betis formula: a titolo definitivo costo: parametro zero ...

Il Bayern Monaco, vista la possibile partenza di Sommer, sta pensando ad un sostituto; occhio a Szczesny, estremo difensore della Juventus.Il calciomercato in Serie A si sblocca per quanto riguarda i portieri, col colpo David De Gea, pronto alla firma.