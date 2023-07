Basket | Europei Under 18 2023 | l’Italia esce sconfitta agli ottavi di finale contro la Slovenia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Terminadiil percorso dell’Ital18in svolgimento a Nis (Serbia). I ragazzi di coach Andrea Capobianco, nonostante un buon terzo quarto, vengono sconfitti dallaper 73-86 che accede così ai quarti didove incrocerà la Francia.Azzurri non bastano i 21 punti di un mai domo Francesco Ferrari ed i 15 di Dame Sarr per provare a ribaltare le sorti del match in proprio favore, con latrascinata dai 20 punti di Urban Kroflic e dai 19 di Peter Bandelj. Botta e risposta in avvio di match (3-2), con lache trova un mini-parziale per portarsi a +4 (5-9). Dame Sarr tiene gli Azzurri a contatto ...

...18,19 e 20, ed ha ottenuto il bronzo con la Croazia Under 18 agli, e con l'Under 19 ai ... 'Sono entusiasta di arrivare al Napoli, e sono oltretutto felice della mia nuova avventura! Sono ...... 'Non andremo mai in dissesto, per l'alluvione non è arrivato un cent' Sul fronte fondi... formazione; interventi per il dissesto idrogeologico (32 milioni); Space economy eBond; ......di trasmettere i prossimi Giochi in diretta integrale e in 20 lingue nei nostri 50 mercati'. Dopo le grandi emozioni dei playoff a stagione appena conclusa, ilitaliano riparte in ...

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver siglato un accordo per la stagione sportiva 2023/2024 con l’atleta Dalton Jack Pepper, guardia/ala di 197 cm nato il 24 maggio 1990 a Levittown, Pennsylvania ...Il Paris Basketball comunica di aver registrato un nuovo arrivo a rinforzare il proprio roster: quello di Mikael Jantunen, proveniente dall' Universo Treviso Basket. Il ...