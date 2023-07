(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un’edizione “” per celebrare il traguardo dei 15 anni di vita. Aritornajam, la storica rassegna dedicata all’hip hop e alla street art organizzata dall’associazione. Dal 28 al 30 luglio la città della Valle dell’Irno si trasformerà nella capitale dei graffiti: writers di fama internazionale arriveranno da ogni parte del mondo (Australia, Brasile, Francia, Lussemburgo, Olanda e dalle principali città italiane) per esibirsi in via Convento ed interpretare il suggestivo tema della. La murata sarà divisa in tre parti, sulle quali – a partire dalle 9 di venerdì – verranno riprodotte scene di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Uno spettacolo suggestivo che richiamerà atantissimi visitatori ed appassionati del genere ...

Un'edizione 'divina' per celebrare il traguardo dei 15 anni di vita. Aritornajam, la storica rassegna dedicata all'hip hop e alla street art organizzata dall'associazione. Dal 28 al 30 luglio la città della Valle dell'Irno si trasformerà ...... ai graffiti e all'hip hop in via Convento e al Parco della Rinascita conJam che farà dila capitale della street art.Fest ripartirà martedì 1 agosto con il Trio ...Un'edizione 'divina' per celebrare il traguardo dei 15 anni di vita. Aritornajam, la storica rassegna dedicata all'hip hop e alla street art organizzata dall'associazione. Dal 28 al 30 luglio la città della Valle dell'Irno si trasformerà ...

A Baronissi Overline Jam “ridisegna” la Divina Commedia Punto Agro News.it

Stampa Sono 826 le famiglie di Baronissi beneficiarie della carta solidale “Dedicata a Te”, individuate dall’INPS in linea con i criteri e le modalità indicate dal Ministero dell’agricoltura, della so ...StampaUn’edizione “divina” per celebrare il traguardo dei 15 anni di vita. A Baronissi ritorna Overline jam, la storica rassegna dedicata all’hip hop e alla street art organizzata dall’associazione Ov ...