Barcellona | ecco l’aiuto per iscrivere i nuovi acquisti | Liga già informata

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Arrivaper ilperblaugrana:giàdi questa mossa Stando a quanto riportato da Cadena SER, ilè pronto ad un nuovo aumento di capitale pur dialla lista per il campionato i neoGundogan, Oriol Romeu e Inigo Martinez. Andata a buon fine la riunione tra Laporta e il resto della dirigenza in merito, mentre Laè già stata

...col Chelsea La Juventus congela per qualche giorno il complesso affare Kessie con il(... Bayern Monaco più lontano: Harry Kane vicino ai bavaresi, 100 milioni in arrivo al Tottenham ):...Durante una lunga intervista a Marca, il portiere delMarc Andre Ter Stegen ha parlato anche dell'Inter e della loro ultima avventura in Champions League.parole del portiere che nella scorsa stagione ha giocato in Europa League: 'Ci sono ...Ilè ancora un posto per grandi giocatori'.

"Barcellona-Juve, l'amichevole annullata costa caro: ecco i milioni persi" Corriere dello Sport

Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Inigo Martinez. Ma anche i rinnovi di Ronald Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso e Inaki Pena. In questa sessione di mercato il Barcellona non se ...Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Inigo Martinez. Ma anche i rinnovi di Ronald Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso e Inaki Pena. In questa sessione di mercato il Barcellona non se ...